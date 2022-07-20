Инсайдер: «Дюрэнт и Ирвинг не хотели, чтобы Нэш был главным тренером «Нетс»

Инсайдер Брэндон Робинсон заявил, что лидеры «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не хотели, чтобы Стив Нэш стал главным тренером команды.
«Информация о том, что Кевин Дюрэнт хотел видеть Стива Нэша главным тренером «Нетс», не соответствует действительности.
Дюрэнт хотел, чтобы тренером был Тайрон Лю. Кайри Ирвинг хотел Фила Хэнди. Вместо этого «Нетс» наняли Стива Нэша», – сказал Робинсон в недавнем выпуске своего шоу на Spotify Live.
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