Инсайдер: «Дюрэнт и Ирвинг не хотели, чтобы Нэш был главным тренером «Нетс»

Инсайдер Брэндон Робинсон заявил, что лидеры и не хотели, чтобы Стив Нэш стал главным тренером команды.

«Информация о том, что Кевин Дюрэнт хотел видеть Стива Нэша главным тренером «Нетс», не соответствует действительности.

Дюрэнт хотел, чтобы тренером был . Кайри Ирвинг хотел Фила Хэнди. Вместо этого «Нетс» наняли , – сказал Робинсон в недавнем выпуске своего шоу на Spotify Live.

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