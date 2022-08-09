На Fox News раскритиковали Джалена Роуза за призыв отказаться от упоминания горы Рашмор и поддержку «неамериканского» стиля баскетбола

Телеведущий Fox News Тодд Пирро раскритиковал экс-игрока , эксперта ESPN Джалена Роуза за призыв отказаться от упоминания горы Рашмор при составлении списков лучших спортсменов и деятелей культуры.

Пирро также выразил мнение, что Роуз и его сторонники поддерживают отход баскетбола НБА от его классических образцов 80-х годов к «неамериканскому», европейскому стилю.

«Он один из этих левых, которым нравится разрушать все хорошее. Если говорить о баскетболе, то самое хорошее там происходило в 80-е годы, когда играли Мэджик, Джордан, Берд – и это была Америка. Люди били друг друга локтями, боролись за подбор, нормально играли в защите. Теперь же они предпочитают этот европейский стиль, который поддерживает Джален Роуз, он полностью европейский, люди просто бросают трехочковые. Это не баскетбол, это не по-американски», – заявил Пирро.

Роуз ранее записал видео, в котором призвал отказаться от упоминания горы Рашмор (гора в в Южной Дакоте, США. В ее гранитной горной породе высечен барельеф, содержащий портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна).

«Можем мы уже перестать использовать гору Рашмор? Это должно быть оскорбительным для всех из нас, особенно коренных американцев, коренных жителей, которые населяли материк до появления здесь Христофора Колумба. Эту землю у них украли после того, как выяснилось, что здесь есть золото.

И вот в какой-то момент, чтобы подлить масла в огонь, четырех американских президентов изобразили на том, что мы называем горой Рашмор, это такая вершина над мертвыми телами, погребенными прямо под ней. Так что я призываю вас и себя – сам я тоже занимался этим – давайте перестанем использовать термин «гора Рашмор», когда мы говорим о наших любимых рэперах, о наших любимых фильмах, о наших любимых музыкантах», – сказал Роуз.

Соведущая Fox News Джеки ДеАнджелис заметила, что в случаях с противоречивыми историческими личностями и событиями должна возникать дискуссия.

«Когда вы хотите пролить свет на историю, на какие-то события, даже если вы указываете, что там что-то не так или присутствуют недостатки, это должна быть дискуссия, нельзя просто отменить это и притвориться, что ничего не было. Мне кажется, Роуз поступает именно противоположным образом», – заявила ДеАнджелис.

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