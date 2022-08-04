Джален Роуз – о контрактной ситуации Леброна: «Джеймс не станет увозить семью из Калифорнии»

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что звездный форвард Леброн Джеймс на данный момент не заинтересован в переходу в другую команду.

«Они знают, что сейчас он никуда не уходит. Так что даже не столь важно, что происходит с контрактом. Они знают, что у него здесь дом, что жена и дети обустроились в этом месте.

Мы всегда думаем о Леброне как о суперзвезде, баскетболисте. Но давайте не будем забывать, что он еще и муж, отец, обычный человек. Сомневаюсь, что он сорвется сейчас со своей семьей в какое-то другое место», – заявил Роуз.

С 4 августа 37-летний Джеймс может подписать продление контракта с «Лейкерс» на 97 миллионов долларов.

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