НБА – о приговоре Грайнер: «Считаем, что Бриттни задержана несправедливо. Привержены делу ее возвращения в США»

Комиссионеры НБА и женской НБА Адам Сильвер и Кэти Энгельберт выступили с совместным заявлением по поводу приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке .

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Сегодняшний вердикт и приговор являются необоснованными и прискорбными, но это не стало неожиданностью. Мы по-прежнему считаем, что Бриттни Грайнер задержана несправедливо.

Приверженность НБА и женской лиги делу возвращения Бриттни домой в США непоколебима. Мы надеемся, что близки к завершению этого процесса», – говорится в заявлении Сильвера и Энгельберт.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили