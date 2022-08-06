Джален Роуз: «Нетс» не стоит паниковать, Дюрэнт и Ирвинг любят баскетбол»

Бывший игрок , эксперт ESPN Джален Роуз считает, что не будет иметь проблем с и в новом сезоне.

Этим летом Ирвинг не сумел договориться с клубом о продлении контракта, а Дюрэнт попросил обмен.

«У кого еще, кроме «Нетс», есть два игрока из топ-10? Это уникальная ситуация. Только пара команд может может позволить себе такое, поэтому не стоит паниковать. Они на контрактах. Они так же мотивированы, как и остальные игроки в этой лиге. Мы забываем, что Кайри пропускал матчи, так как не был привит, но он все еще любит баскетбол и действительно хорош в нем. Он будет мотивирован», – заявил Роуз.

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