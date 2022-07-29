Джозеф Цай поддержал Кайри Ирвинга в Twitter

Владелец Джозеф Цай выразил поддержку разыгрывающему команды Кайри Ирвингу в Twitter.

Ранее на этой неделе форвард «Нетс» побывал на премьере своего документального фильма «NYC Point Gods». Его медиа-компания Boardroom спросила легенд нью-йоркского баскетбола, кто из действующих игроков смог бы «выжить» на уличных площадках Нью-Йорка.

Большинство игроков назвали .

Цай ретвитнул видео и подписал: «Это правда».

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство