Кевин Дюрэнт «не настроен» пропускать сезон, если его не обменяют

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Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт «не настроен» пропускать следующий сезон, если его запрос на обмен не будет удовлетворен.

Об этом сообщает журналист ESPN Зак Лоу со ссылкой на ряд инсайдеров, с которыми обсуждал вопрос.

Прошло уже более месяца с момента, как Дюрэнт сказал владельцу «Бруклина» Джо Цаю о желании перейти в другую команду, несмотря на 4 года в контракте. «Нетс» не торопятся с обменом и, как считается, намеренно завышают цену на игрока.

В сезоне-21/22 Бен Симмонс бойкотировал матчи «Филадельфии», требуя обменять его. В феврале его отправили в «Бруклин», но австралиец в итоге так и не сыграл из-за проблем со спиной.

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