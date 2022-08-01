Кевин Дюрэнт «не настроен» пропускать сезон, если его не обменяют

Звездный форвард «Нетс» «не настроен» пропускать следующий сезон, если его запрос на обмен не будет удовлетворен.

Об этом сообщает журналист ESPN Зак Лоу со ссылкой на ряд инсайдеров, с которыми обсуждал вопрос.

Прошло уже более месяца с момента, как Дюрэнт сказал владельцу «Бруклина» Джо Цаю о желании перейти в другую команду, несмотря на 4 года в контракте. «Нетс» не торопятся с обменом и, как считается, намеренно завышают цену на игрока.

В сезоне-21/22 Бен Симмонс бойкотировал матчи «Филадельфии», требуя обменять его. В феврале его отправили в , но австралиец в итоге так и не сыграл из-за проблем со спиной.

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