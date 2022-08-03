Руководитель клуба НБА: «Дюрэнт встретится с Джозефом Цаем на этой неделе»

Руководитель одной из команд НБА сообщил, что форвард намерен обсудить запрошенный обмен с владельцем клуба Джозефом Цаем.

«Я слышал, что Кей Ди планирует встретиться с владельцем на этой неделе. Он собирается пойти прямо к Джозефу Цаю. Посмотрим, как это сработает. Понятия не имею, чем закончится эта встреча. Есть некоторые вещи, которыми Кей Ди недоволен. Не уверен, что им удастся это исправить. Хотя, возможно, что-то получится решить», – заявил анонимный руководитель.

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