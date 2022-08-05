Бриттни Грайнер: «Екатеринбург стал для меня вторым домом»

Американская центровая УГМК Бриттни Грайнер во время судебного заседания по делу о контрабанде наркотиков рассказала о важности для нее екатеринбургского клуба.

«Я знала о рекомендации Госдепартамента США не ездить в Россию. Но пришло время самой важной части сезона после паузы. Время плей-офф. Я и моя команда весь сезон упорно трудились, чтобы повысить свои шансы, иметь хорошую возможность. Не было ничего, что могло бы заставить меня отказаться от этих планов. Я не хотела подводить свою команду.

Трудолюбие, которое привили мне родители, привело в итоге к тому, что я начала играть за лучшую команду России. Я понятия не имела, что клуб, город, болельщики и товарищи по команде произведут на меня столь сильное и хорошее впечатление за шесть с половиной лет, которые я провела в Екатеринбурге. Он стал для меня вторым домом, здесь у меня друзья, товарищи по команде и болельщики, с которыми я всегда общаюсь», – заявила Грайнер.

Во время выступления в суде двукратная олимпийская чемпионка принесла извинения баскетболисткам УГМК, городу Екатеринбургу, семье и одноклубницам по «Финикс Меркьюри».

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

В четверг Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США