Дэйв Макменамин: «Все указывает на то, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество»

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о том, что и 37-летний Леброн Джеймс заинтересованы в продлении контракта.

«Все указывает на то, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество.

Это уже привело к чемпионству в 2020 году. Это также привело к двум выходам в плей-офф, когда им не удавалось добиться цели, но все же обе стороны сходятся в том, что способны помочь друг другу достичь общей цели. Она состоит в том, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, сохраняя статус как одного из лучших игроков в НБА, так и одного из главных клубов лиги», – рассказал Макменамин.

Начиная с четверга, 4 августа, Джеймс получил возможность подписать продление контракта с клубом. Сделка может быть заключена в любое время до открытия рынка свободных агентов в 2023 году.

Джеймс на данный момент имеет контракт только на сезон-22/23, за который получит 44,5 миллиона.

Стороны уже провели предварительные переговоры.

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