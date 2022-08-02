С 4 августа Леброн Джеймс может подписать продление контракта с «Лейкерс» на 97 млн долларов

Начиная с четверга, 4 августа, звездный форвард получит возможность подписать продление контракта с клубом.

Джеймс может получить либо годовое продление на 47 миллионов долларов, либо 2-летнее соглашение на 97 миллионов.

Сделка может быть заключена в любое время до открытия рынка свободных агентов в 2023 году.

37-летний Джеймс на данный момент имеет контракт только на сезон-22/23, за который получит 44,5 миллиона.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?