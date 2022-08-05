«Лейкерс» и Леброн Джеймс обсудили продление контракта

Звездный форвард Леброн Джеймс и в четверг провели «продуктивную» дискуссию о совместном будущем.

Об этом ESPN рассказал агент 37-летнего баскетболиста Рич Пол.

По информации источников, продление контракта на данном этапе не согласовано.

Джеймс и Пол встретились с генеральным менеджером «Лейкерс» , а также с новым главным тренером команды на тренировочной базе «Лейкерс» в Эль-Сегундо. Это был первый день, когда Джеймс имел право подписать новый 2-летний контракт с «Лейкерс» на 97,1 миллиона долларов.

По словам Пола, он ожидает, что стороны продолжат переговоры в будущем.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?