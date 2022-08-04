В лиге ожидают, что Леброн Джеймс продлит контракт с «Лейкерс»

Начиная с четверга, 4 августа, звездный форвард получает возможность подписать продление контракта с клубом.

Джеймс может подписать либо годовое продление на 47 миллионов долларов, либо 2-летнее соглашение на 97 миллионов.

Как сообщает NBC Sports, в лиге ожидают, что 37-летний Джеймс воспользуется возможностью и продлит контракт с «озерниками».

«Большинство людей в лиге, с которыми пообщался NBC Sports, ожидают, что Джеймс подпишет то или иное продление. В какой-то момент. Возможно, он постарается использовать рычаги воздействия, чтобы намекнуть на необходимость изменений в составе – хотя Роб Пелинка и компания и без того пытались обменять Уэстбрука – но, в любом случае, Леброн не производит впечатление человека, который хочет сбежать из Лос-Анджелеса», – информирует NBC Sports.

Сделка может быть заключена в любое время до открытия рынка свободных агентов в 2023 году.

Джеймс на данный момент имеет контракт только на сезон-22/23, за который получит 44,5 миллиона.

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