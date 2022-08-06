Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг принял участие в матче полулюбительской лиги в родном для себя Нью-Джерси.
Твиттер «Нетс» выложил фотографии и видео с матча в Нью-Джерси с участием Ирвинга. Многие посчитали, что это можно считать подтверждением того, что Кайри остается в команде, несмотря на слухи об обмене.
«Бруклин» ранее не помещал Ирвинга на рекламные постеры, когда продавал билеты на сезон-22/23.
Ранее сообщалось, что плеймейкер доволен своим положением в бруклинском клубе.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе
Твиттер «Бруклина»