Кайри Ирвинг: «В прошлой жизни я был Кевином Дюрэнтом»

Разыгрывающий сказал во время совместной трансляции в инстаграме, что они похожи по стилю игры.

«Я уже говорил, что в прошлой жизни был тобой. Ты делаешь то же самое, что делал я. Ты мыслишь так же: добраться до своей позиции, выпрыгнуть, бросить. Моя работа ног безупречна, я обладаю ростом и могу бить сверху. Когда я бросаю с зависанием, то не вижу людей», – признался Кайри.

Дюрэнт и Ирвинг объединились в «Нетс» в 2019 году. В нынешнее межсезонье Кайри не сумел договориться с клубом о продлении контракта, который заканчивается следующим летом, а Кей Ди попросил обмен.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе