Кайри Ирвинг выложил фото болельщиков «Нетс» в майках с его номером

Разыгрывающий Кайри Ирвинг сделал репост двух фотографий болельщиков клуба, которые были одеты в майки с игровым номером баскетболиста.

Данное сообщение можно истолковать как подтверждение слухов о том, что Кайри планирует остаться в «Нетс».

Ранее Ирвинг не сумел договориться с командой о новом контракте, но активировал опцию игрока на следующий сезон. Считается, что он хочет перейти в .

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