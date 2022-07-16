Кайри Ирвинг и Джейлен Браун провели время в компании Канье Уэста

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Звезды НБА Кайри Ирвинг («Бруклин») и Джейлен Браун («Бостон») провели время в компании известного музыканта, продюсера, модельера и предпринимателя Канье Уэста.

Звездная троица была замечена в Лос-Анджелесе.

Браун недавно стал первым спортсменом, который заключил соглашение с новым агентством Канье Donda Sports.

Возникло предположение, что Ирвинг в будущем может также присоединиться к агентству Уэста. Интересы игрока «Нетс» на данный момент представляет его мачеха Шетеллия Райли Ирвинг.

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