Кайри Ирвинг доволен своим положением в «Нетс» перед сезоном-22/23

Разыгрывающий Кайри Ирвинг не испытывает проблем в связи с тем, что ему предстоит провести следующий сезон в составе .

Как сообщает обозреватель SNY Йен Бегли со ссылкой на близкий к игроку источник, Ирвинг доволен своим положением в «Нетс» перед сезоном-22/23 и спокойно подходит к новому розыгрышу.

Ранее в июле «Лейкерс» и «Нетс» серьезно обсуждали обмен с участием Ирвинга, но на данный момент переговоры прекращены. Сообщалось, что Кайри либо потерял желание переходить в калифорнийский клуб, либо не имел его с самого начала.

В конце июня Ирвинг воспользовался опцией в действующем соглашении и продлил контракт с «Бруклином» на один сезон (36,9 миллиона долларов).

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