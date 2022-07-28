Дрэймонд Грин: «Пятый матч финальной серии 1998 года закончился со счетом 82:81. В наши дни это счет после первой половины»

Форвард «Голден Стэйт» объяснил, почему он считает, что «Уорриорз» образца 2017 года легко разобрались бы с легендарными «Буллс» 90-х .

«Да, мы выиграли бы с разницей в 40 очков.

Кто держал бы Джордана? Дело не в этом. Вы упускаете из виду, что речь идет о разных эпохах. В то время играли не дальше линии штрафных от кольца. Я посмотрел пятый матч финальной серии 1998 года против «Джаз», финальный счет был 82:81. В наши дни это счет после первой половины матча.

Я хочу сказать, что дело в разнице эпох. Это не имеет смысла. Сегодня никто не набирает 82 очка за матч. Не знаю, выиграли бы мы «Буллс» всухую, но я уверен, что мы выиграли бы, и я завоевал бы пятый перстень», – сказал Грин.

Грин немного ошибся – «Юта» выиграла пятый матч финальной серии 1998 года со счетом 83:81.

Стеф Карри уверен, что «Голден Стэйт»-2017 разорвал бы «Чикаго» Джордана. Похоже, он прав