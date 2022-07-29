Дрэймонд Грин: «Звал Дерозана в «Уорриорз», он выругался в ответ»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА Демар Дерозан Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин записал новый выпуск подкаста, приглашенным гостем стал защитник «Буллс» Демар Дерозан.

Грин вспомнил о том, как в 2021 году звал свободного агента Дерозана переходить в «Голден Стэйт».

«Разговор в итоге свелся к тому, что я сказал «Переходи в «Уорриорз», а ты выругался в ответ. «К черту, нет. Я не перейду. Я не пойду играть со всеми вами», – произнес Грин.

В межсезонье-2021 Дерозан подписал контракт с «Чикаго».

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