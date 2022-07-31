Андре Игудала: «Уорриорз»-2017 проиграли бы «Чикаго» Джордана»

Форвард считает, что легендарный 1996 года обыграл бы «Уорриорз» 2017 года, за которых выступал Кевин Дюрэнт.

«Я выбираю «Буллс» и даже не буду спорить. Я всегда ставлю на команду , за исключением «Dream Team» 1992 года. Наша сборная 2012 года обыграла бы их. «Уорриорз» – более талантливая команда, но у «Буллс» более высокий уровень IQ. Хотя мы лучше бросаем. Мы делаем это очень хорошо.

Это было бы интересно. Есть одна вещь, которую не так часто рассматривают. Они умеют контролировать темп игры. Да, они набирали не так много очков, но при этом контролировали темп. Они знают, как ограничить ваше владение мячом», – сказал Игудала.

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