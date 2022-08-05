Светлана Журова: «Если бы нашего гражданина задержали на границе США с наркотиками, боюсь, было совсем не 9 лет»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат думы РФ Светлана Журова высказалась на тему приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Здесь абсолютно не имеет значения ни гражданство, ни политическая ситуация. Человек ввез наркотики в чужую страну, зачем она это сделала? Ее объяснение, что случайно – это даже не смешно. Если бы нашего гражданина задержали на границе США с наркотиками, боюсь, было совсем не 9 лет. Вы же знаете, американцы могут даже за какие‑то запрещенные продукты типа апельсина запретить въезд в страну и аннулировать визу. Что уж говорить про наркотики. И давайте говорить честно: сейчас в России достаточно людей несут такое же наказание за такое же преступление вне зависимости от национальности, и почему для Грайнер должны были сделать исключение, мне непонятно.

К тому же Грайнер – титулованная спортсменка, вроде как образец для подражания. В США к этому относятся очень ответственно и считают, что статусные люди, которые репутационно наносят вред нации, должны рассматриваться под лупой. И наказание таким людям всегда жесткое, даже утрированно жесткое. Чтобы другим неповадно было», – заявила Журова.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США