Николай Валуев: «У нас специально и делали суровые законы в отношении всей наркоты»

Депутат Государственной думы Николай Валуев отреагировал на приговор Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Суровый приговор или нет? Во‑первых, он в рамках закона. У нас специально и делали суровые законы в отношении всей наркоты, чтобы они не были для тех, кто ею занимается, безбоязненными. Просто применена буква закона, ничего не увеличено.

Скорее всего, это станет предметом политического торга, обмена. США уже сделали предложение, ведь их интересует не только Грайнер, а еще один фигурант.

Обмен на Бута? Об этом думают все. Что, повторять, как думают все? Давайте посмотрим. Думаю, в этом ключе все и будет происходить», – сказал Валуев.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США