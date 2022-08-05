Анна Архипова: «Будут апелляции и срок Грайнер окажется не таким большим»

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Генеральный директор «Спарты энд К» Анна Архипова‑фон Калманович считает, что срок тюремного заключения американской центровой Бриттни Грайнер будет уменьшен.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Есть закон, суд, адвокаты и гособвинители. В данном вопросе должны разбираться профессионалы.

Вернется ли она на паркет? А кому это сейчас интересно? Всякое бывает. Многие травму получают на самом взлете. Здесь жизнь повернулась таким образом, что спортивная карьера прерывается по другой причине. Думаю, далее будут апелляции и срок в итоге окажется не таким большим. С ней работают профессионалы. Они разберутся», – заявила Архипова‑фон Калманович.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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