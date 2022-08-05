«Коннектикут» и «Финикс» провели акцию в поддержку Бриттни Грайнер перед матчем WNBA

Баскетболистки «Коннектикута» и провели акцию в поддержку американской центровой Бриттни Грайнер перед матчем женской НБА в четверг.

Команды перед стартом игры собрались в центре площадки и провели 42 секунды в молчании (под 42-м номером Грайнер выступала за «Меркьюри»).

Болельщики на арене позднее скандировали «Верните ее домой!»

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США