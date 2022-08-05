Владимир Гомельский: «История Грайнер не должна напугать оставшихся легионеров, если они умеют читать»

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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что случившееся с двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США Бриттни Грайнер не должно напугать других американских легионеров.

Грайнер признана Химкинским судом виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Я в свое время внимательно изучал уголовный кодекс. Там есть статья, которая описывает преступление, содеянное Грайнер, в этой же статье предусмотрены сроки. Приговору я не удивился, штраф в миллион рублей для нее ничто.

Что касается американских игроков, оставшихся в России, то глупых и неграмотных эта история может напугать, а тех, кто умеет читать, не должна», – сказал Гомельский.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

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