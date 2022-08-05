Борис Соколовский – о приговоре Грайнер: «Величие любого спортсмена не должно затмевать закон»

Бывший главный тренер женской сборной России Борис Соколовский прокомментировал приговор Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Баскетбольное сообщество тесное, а Бриттни игрок высокого класса, она знаменитость, поэтому дело вызвало такой резонанс и в США, и у нас. Нужно доверять нашим органам юстиции, которые решили, что ее поступок попадает под российское законодательство. И величие любого спортсмена не должно затмевать закон. Как коллегу по цеху, искренне жаль, что она попала в такую ситуацию, но говорить о том, что наше государство не право, потому что она великая баскетболистка, неправильно.

Да, в США многие наркотики разрешены, но это не значит, что мы должны следовать их правилам. Помимо того, что иностранные спортсмены привносят в наш чемпионат новый уровень мастерства, с ними же приходят и многие пороки», – заявил Соколовский.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США