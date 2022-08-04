Владимир Гомельский: «Грайнер и года не просидит. Скорее всего, ее обменяют на Бута»

Известный комментатор и эксперт прокомментировал приговор Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Само по себе преступление описано, статьей в уголовном кодексе предусмотрено такое наказание, а у нее не верхняя планка этого наказания. Понятно, что она и года не просидит, ее обменяют.

Политическое ли это решение? Я боюсь этих слов про политику, а то, что ее обменяют, скорее всего, на Бута, думаю, это решенный вопрос», – заявил Гомельский.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США