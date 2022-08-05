Комментатор «Матч ТВ» прокомментировал приговор Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Она нарушила закон Российской Федерации, тут комментировать особо нечего. Серьезное преступление – серьезное наказание. Ее, конечно, жаль, потому что она приехала играть в баскетбол и точно не ожидала такой концовки пребывания в стране. Но закон есть закон. Посмотрим, возможно, ее обменяют, тогда ее карьера будет спасена.

Не слишком ли много девять лет? Вот если вы сейчас с гашишем въедете в Америку – вам дадут премию и позовут в Белый дом? Нет, вас посадят, обязательно. И, думаю, даже не на девять лет, а на 19», – заявил Губерниев.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США