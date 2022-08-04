Роман Терюшков: «В администрации Байдена ценят чернокожих, двухметровых лесбиянок, употребляющих наркотики»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался по поводу приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Закон есть закон. Если ты приезжаешь на территорию другой страны, то должна уважать действующее законодательство. Тем более, Грайнер приехала сюда не отдыхать, а зарабатывать деньги. Статья предусматривает от 5 до 10 лет. Бриттни ничем не отличается от других людей, нарушивших эту статью уголовного права.

Что касается слов Байдена о немедленном освобождении, он всегда заявлял, что в его администрации больше всего представителей ЛГБТ-сообщества. Мы понимаем, что их новая ценность – чернокожие, двухметровые лесбиянки, употребляющие наркотики. Все сообщество и администрация Байдена поэтому и встали на защиту Бриттни Грайнер. На защиту человека, который нарушил законодательство Российской Федерации», – заявил Терюшков.

Президент США Джо Байден назвал приговор Грайнер «неприемлемым» и призывал Россию «немедленно освободить Бриттни».

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