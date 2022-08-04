Роман Терюшков: «В администрации Байдена ценят чернокожих, двухметровых лесбиянок, употребляющих наркотики»

Теги УГМК жен чемпионат России жен Государственная дума Финикс жен Бриттни Грайнер Роман Терюшков Джо Байден Баскетбол

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался по поводу приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Закон есть закон. Если ты приезжаешь на территорию другой страны, то должна уважать действующее законодательство. Тем более, Грайнер приехала сюда не отдыхать, а зарабатывать деньги. Статья предусматривает от 5 до 10 лет. Бриттни ничем не отличается от других людей, нарушивших эту статью уголовного права.

Что касается слов Байдена о немедленном освобождении, он всегда заявлял, что в его администрации больше всего представителей ЛГБТ-сообщества. Мы понимаем, что их новая ценность – чернокожие, двухметровые лесбиянки, употребляющие наркотики. Все сообщество и администрация Байдена поэтому и встали на защиту Бриттни Грайнер. На защиту человека, который нарушил законодательство Российской Федерации», – заявил Терюшков.

Президент США Джо Байден назвал приговор Грайнер «неприемлемым» и призывал Россию «немедленно освободить Бриттни».

Скандал в женской НБА: примадонна бросила клуб перед плей-офф. Лиз Кэмбедж конфликтует с «Лос-Анджелесом» весь сезон, а с баскетболом – всю жизнь

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные