Шэннон Шарп: «Леброн покинет «Лейкерс», если они не будут бороться за титул»

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Эксперт Fox Sports Шэннон Шарп считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может покинуть команду по истечению контракта следующим летом.

«Когда к вам переходит Леброн Джеймс, вы знаете, каковы ставки. Они уже потратили один его сезон. Он играл с детьми и дал клубу время, но ничего до сих пор не изменилось. Единственный рычаг воздействия, который есть у Леброна, это сказать: «Эй, с меня хватит».

Он продлит контракт только тогда, когда поверит Робу Пелинке. Для этого «Лейкерс» должны приложить все усилия, чтобы стать претендентом на чемпионство. Думаю, Леброн в глубине души не верит, что эта команда будет бороться за титул с нынешним составом», – заявил Шарп.

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