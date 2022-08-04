Грайнер в суде обратила внимание, что у нее нашли медицинскую марихуану, которая не подходит для развлекательных целей

Американская центровая в суде по делу о контрабанде наркотиков признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Грайнер рассказала, что 17 февраля прилетела в Россию после десятидневного отпуска дома в , штат Аризона, чтобы продолжить сезон за УГМК из Екатеринбурга. В этот раз долгий перелет из США дался ей особенно тяжело, вспоминала Бриттни, потому что перед самым отпуском она переболела коронавирусом.

«Я сама упаковывала свою сумку. Это происходило на фоне стресса. Я ждала до последней минуты, потому что все время, пока была дома, пыталась вылечиться от COVID. Стрессу способствовала и усталость после сезона, потом еще долгий перелет со сменой часовых поясов.

Я понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю себя виновной, но, опять же, не собиралась нарушать закон. Я не собиралась ввозить в Россию какие-либо вещества», – приводит слова Грайнер издание «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Во время рассмотрения стало известно, что найденную у Грайнер марихуану баскетболистке выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Употреблять медицинскую марихуану она могла только в перерывах между соревнованиями, так как ее постоянно тестировали на допинг и в России, и в США. Анализ, проведенный уже после задержания баскетболистки, оказался отрицательным.

Грайнер также обратила внимание на то, что медицинскую марихуану вряд ли можно использовать в развлекательных целях. По ее словам, в медицинском препарате по сравнению с обычной марихуаной больше концентрация каннабидиола (CBD) - химического соединения, которое, как считается, как раз отвечает за снижение болевого синдрома.

В четверг Грайнер была приговорена Химкинским судом к 9 годам колонии со штрафом 1 миллион рублей.

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