Адвокаты Грайнер: «Приговор суда является необоснованным. Мы подадим апелляцию»

Мария Благоволина и Александр Бойков, адвокаты американской баскетболистки , отреагировали на приговор Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Мы разочарованы приговором. Как профессиональные юристы, считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доводы защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике.

Принимая во внимание количество вещества (не говоря уже о недостатках при проведении экспертизы) и доказательства обвинения, считаем приговор абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию», – говорится в заявлении Благоволиной и Бойкова.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

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