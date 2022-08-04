Для удобства Бриттни Грайнер в СИЗО приварили друг к другу две кровати

Для американской баскетболистки в подмосковном СИЗО приварили друг к другу две кровати.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката двукратной олимпийской чемпионки Александра Бойкова. «В камере типовые четыре кровати, по бокам со стороны каждой стенки, с одной стороны ее сняли и приварили другую кровать», – сказал Бойков.

Рост Грайнер – 206 см. Из-за этого в суде не смогли провести ее допрос стоя, так как ей мешала решетка клетки.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Баскетболистка УГМК и содержится в СИЗО «Новое Гришино».

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы