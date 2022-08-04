Американский комик предложил посадить Трампа в тюрьму и обменять его на Грайнер

Американский комик и политический комментатор Билл Марр предложил оригинальный способ освобождения центровой , которая была задержана в России с наркотическим веществом.

«Министерство юстиции говорит, что мы все ближе. Возможно, мы увидим большое жюри. Трампа могут отправить... а как вам такая идея? Мы сажаем Трампа в тюрьму, а затем обмениваем его на Бриттни Грайнер в Россию», – произнес Марр в эфире своего шоу.

В США заканчивает работу спецкомитет Конгресса, который расследует события 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа совершили несанкционированный властями вход в Капитолий. Его замглавы Лиз Чейни заявила, что по итогам расследования планируется инициировать уголовное дело против бывшего президента.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

Трамп раскритиковал идею обмена заключенными с участием звезды женской НБА и екатеринбургского УГМК.

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