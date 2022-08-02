Бриттни Грайнер съела бутерброд во время заседания суда

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Американская центровая Бриттни Грайнер съела бутерброд, пока защита допрашивала специалиста, который проводил экспертизу картриджей с гашишным маслом.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда.

Судебное заседание во вторник началось с допроса специалиста Александра Кораблева, который проводил экспертизу вещества, находившегося в изъятых у Грайнер картриджах. Во время рассказа Кораблева о проведенной экспертизе баскетболистка УГМК и «Финикса» достала из пакета бутерброд с колбасой. Она перекусила прямо внутри клетки.   Отмечается, что обед обычно проходит в конвойном помещении. Обвиняемых редко можно застать за приемом пищи во время заседания.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

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