Дональд Трамп: «Бриттни Грайнер привезла наркотики в чужую страну, а теперь США отдаст за нее убийцу»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал идею обмена заключенными с участием прославленной баскетболистки .

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

«Она знала, что туда нельзя с наркотиками, и она в этом призналась. Думаю, она призналась без особого давления, потому что все действительно так и есть. Предлагаемая сделка определенно не является выгодной. Он мировой злодей, и ему дадут свободу, потому что невоспитанный человек едет в Россию с наркотиками.

Она отправилась с наркотиками в чужую страну, где очень внимательно к этому относятся. Они не любят наркотики, а она попалась. И теперь мы должны ее вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег. Нам придется обменять ее на абсолютного злодея, одного из крупнейших торговцев оружием в мире, убившего много американцев, убившего много людей», – заявил Трамп.

По информации американского издания CNN, в ходе недавних переговоров Россия потребовала в обмен на Грайнер и Уилана не только торговца оружием Виктора Бута. В контрпредложении фигурировали также работник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку за убийство в Германии, а также Роман Селезнев (сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева), отбывающий наказание за мошенничество в США.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

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