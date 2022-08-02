Адвокат Бриттни Грайнер: «Результаты экспертизы не показывают количество каннабиноидов»

Экспертиза вещества из вейпов, которые Бриттни Грайнер провезла в московском аэропорту в феврале, не соответствовала российскому законодательству, пишет американское издание CNN.

Во вторник состоялось седьмое судебное заседание по делу американской баскетболистки. В ходе заседания был допрошен специалист Александр Кораблев, который проводил экспертизу вещества, находившегося в изъятых у Бриттни картриджах.

Адвокат Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина сообщила CNN, что эксперты ее команды выявили «несколько дефектов» в машинах, используемых для измерения содержания вещества.

«Среди нарушений – то, что результаты экспертизы не показывают количество ТГК в веществе. Есть много факторов, которые суд должен принять во внимание. Она призналась, что провезла что-то, но нам нужно знать, какое это было вещество», – заявила Благоволина.

«Экспертиза не соответствует закону по полноте исследования и не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса», – подтвердил информацию судебный химик Дмитрий Гладышев.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Следующее слушание по делу Бриттни назначено на четверг.