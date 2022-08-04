Иман Шамперт задержан в аэропорту Далласа с марихуаной

Бывший игрок НБА Иман Шамперт был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с наркотиками. В минувшие выходные сотрудники аэропорта в Далласе обнаружили в его сумке марихуану.

Сообщается, что Шамперт перевозил 170 граммов вещества, которое во время экспертизы дало положительный результат на марихуану. В полицейском отчете говорится, что экс-баскетболист признался в употреблении марихуаны.

Несколько американских штатов, включая Техас, легализовали рекреационную марихуану. Однако марихуана остается незаконной на федеральном уровне, в юрисдикцию которого входят аэропорты и авиаперевозки. Офицеры соответствующей организации, которые обнаруживают наркотики, обязаны сообщать о случившемся.

32-летнему чемпиону НБА в составе «Кавальерс» грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 10 000 долларов, если он будет осужден по обвинению в совершении уголовного преступления.

Шамперт не играл в НБА с сезона-20/21, когда провел две встречи за «Бруклин».

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