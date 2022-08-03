Джинни Басс отреагировала на взлом аккаунта в твиттере

Джинни Басс выступила с заявлением по поводу недавнего взлома ее учетной записи в твиттере.

Хакер взломал аккаунт владельца «Лейкерс» и пытался продать через него игровую приставку Play Station.

«Болельщики «Лейкерс», мой аккаунт в твиттере был взломан. Пожалуйста, не пишите туда и не отправляйте деньги. Эти предложения не являются законными. «Лейкерс» предупредят вас, когда я верну контроль над своей учетной записью», – написала Басс на странице клуба.

«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес