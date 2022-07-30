Смерть Эдриана Пейна официально признана убийством

Смерть экс-игрока НБА Эдриана Пэйна признана убийством. Об этом говорится в отчете о вскрытии тела бывшего баскетболиста.

В отчете сообщается, что причиной смерти Пэйна стали «огнестрельные ранения руки и груди».

Пэйн был застрелен в мае в Орландо и скончался по прибытии в местную больницу.

Застреливший баскетболиста Лоуренс Дорити остался на месте преступления и сотрудничал с полицией. После допроса он был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в умышленном убийстве.

Пэйн был выбран «Атлантой» под 15-м номером на драфте НБА 2014 года. Форвард провел в лиге 107 матчей за «Атланту», «Миннесоту» и «Орландо», после чего отправился в Европу, где выступал за «Панатинаикос», «Виллербан», «Орманспор» и «Ювентус».

Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону