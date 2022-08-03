Энтони Дэвис пожертвовал 350 000 долларов пострадавшим от наводнения в Кентукки

Форвард помогает справиться с крупным наводнением в штате Кентукки.

Главный тренер команды университета Кентукки Джон Калипари сообщил, что баскетболист внес пожертвование в размере 350 000 долларов для помощи пострадавшим.

Сильнейшее за последние десятилетия наводнение в штате, вызванное ливневыми дождями, началось в середине прошлой недели. Более 30 человек погибли, еще сотни числятся пропавшими без вести. В данный момент продолжаются спасательные работы.

Дэвис выступал за университет Кентукки в сезоне-2011/12 и привел команду в титулу чемпиона NCAA.

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