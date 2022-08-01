НБА начала расследование на предмет тамперинга в «Никс» при подписании Брансона

НБА начала расследование на предмет тамперинга в «Никс» при подписании контракта со свободным агентом .

Лига будет изучать, контактировал ли с Брансоном до официального открытия рынка, что запрещено правилами.

«Никс» подписали с Брансоном 4-летний контракт на 104 миллиона долларов. Информация о сделке появилась в прессе за несколько дней до 30 июня. Предполагалось, что выступавший до этого за Джейлен встретится с несколькими заинтересованными командами, но он в итоге общался только с нью-йоркцами, от которых получил желаемое соглашение.

НБА также расследует продление контракта между «Сиксерс» и Джеймсом Харденом, подозревая, что стороны заранее договорились о выгодном контракте для защитника, который он получит в ближайшем будущем.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?