Деннис Шредер – Леброну Джеймсу: «Может, стоит вернуться?»

Свободный агент намекнул, что хочет вернуться в .

«Может, стоит вернуться?» – написал Шредер лидеру «Лейкерс» в Instagram.

«Лейкерс» приобрели Шредера перед сезоном-2020/21 у «Оклахомы» в обмен на Дэнни Грина. Несмотря на хорошую игру, разыгрывающий подвергся широкой критике со стороны болельщиков «Лейкерс», отчасти потому, что запросил крупное продление контракта – не менее 20 миллионов долларов в год.

Не получив требуемый контракт, Шредер был вынужден подписать однолетний контракт с «Бостоном» на 5,9 миллиона долларов. Перед дедлайном «Селтикс» обменяли Денниса в «Рокетс».

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?