У Леброна Джеймса возникли разногласия с руководством «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга

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По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, у суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и фронт-офиса клуба возникли разногласия по поводу того, какой игрок должен усилить состав команды в это межсезонье.

«Я думаю, что в «Лейкерс» возникли небольшие разногласия. Леброн Джеймс хочет приобрести Кайри Ирвинга, а кое-кто в клубе предпочел бы выменять у «Индианы» Майлза Тернера и Бадди Хилда», – сказал Буха.

В обоих вариантах «Лейкерс», скорее всего, расстанутся с защитником Расселлом Уэстбруком для уравнения контрактов.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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