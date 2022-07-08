У Леброна Джеймса возникли разногласия с руководством «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, у суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса и фронт-офиса клуба возникли разногласия по поводу того, какой игрок должен усилить состав команды в это межсезонье.
«Я думаю, что в «Лейкерс» возникли небольшие разногласия. Леброн Джеймс хочет приобрести Кайри Ирвинга, а кое-кто в клубе предпочел бы выменять у «Индианы» Майлза Тернера и Бадди Хилда», – сказал Буха.
В обоих вариантах «Лейкерс», скорее всего, расстанутся с защитником Расселлом Уэстбруком для уравнения контрактов.
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