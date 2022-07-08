У Леброна Джеймса возникли разногласия с руководством «Лейкерс» по поводу Кайри Ирвинга

По словам инсайдера The Athletic Джована Бухи, у суперзвезды Леброна Джеймса и фронт-офиса клуба возникли разногласия по поводу того, какой игрок должен усилить состав команды в это межсезонье.

«Я думаю, что в «Лейкерс» возникли небольшие разногласия. хочет приобрести , а кое-кто в клубе предпочел бы выменять у «Индианы» и , – сказал Буха.

В обоих вариантах «Лейкерс», скорее всего, расстанутся с защитником Расселлом Уэстбруком для уравнения контрактов.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов