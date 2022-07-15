Функционер НБА: «Лейкерс» не терпится подписать новый контракт с Леброном Джеймсом»

По словам функционера одного из клубов Западной конференции , не терпится подписать новый контракт с , чтобы сосредоточиться на или другом игроке.

«Лейкерс» жаждут заключить какую-нибудь сделку. Они понимают, что нынешний состав недостаточно хорошо. Весь клуб ждет разрешения ситуации с . Они хотят посмотреть, что будет с Кайри Ирвингом. Они хотят приобрести у «Индианы» все, что получится, будь то Бадди Хилд, Майлз Тернер или оба.

Им не терпится продлить Леброна Джеймса в следующем месяце, и они хотят, чтобы все было готово. Но пока ничего не готово», – сказал функционер.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе