Гилберт Аренас: «Джинобили не входит в Топ-5 лучших запасных всех времен»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о своем отношении к экс-защитнику «Сперс» и сравнил его с другими известными «шестыми» игроками НБА.

«Вам будет трудно убедить меня в том, что Джинобили индивидуально сильнее того же . Ну да, у Ману есть четыре перстня, но что, если их поставить один на один? Кого вы предпочтете?

Ману был очень хорош в системе «Сперс», но когда мы говорим об индивидуальной игре... он не входит в Топ-5 лучших запасных всех времен. Можем ли мы сказать, что Джинобили лучше как «шестой» игрок?» – заявил Аренас.

Аргентинский баскетболист побеждал в 72,1% матчей, в которых принимал участие. Это лучший результат для всех игроков в истории лиги, на счету которых 1000 матчей и более.

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