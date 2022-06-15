Карри, Томпсон и Грин одержали вместе 20 побед в финалах НБА, это рекорд за 30 лет

Звездные игроки «Голден Стэйт» , и одержали 20-ю совместную победу в финалах НБА, выиграв у «Селтикс» в пятом матче (104:94, 3-2).

Они превзошли достижение легендарного трио ( , Тони Паркер, Ману Джинобили), на счету которого 19 побед в решающих сериях.

20 побед – новый лучший результат по количеству побед в финалах для любых трех игроков за последние 30 лет.

«Уорриорз» трижды становились чемпионами с нынешними лидерами в составе (2015, 2017, 2018).

Легенды «Сперс» одержали четыре победы в чемпионате по итогам совместного выступления (2003, 2005, 2007, 2014).

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА