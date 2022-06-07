Тони Паркер: «Хотел бы сыграть со Стефеном Карри в «Сперс»

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Четырехкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» (2003, 2005, 2007, 2014) Тони Паркер ответил на вопрос журналиста о том, какого игрока из нынешнего финала он хотел бы взять в «Сперс».

«Я думаю, что все команды уникальны, у каждой свои особенности. Для «Голден Стэйт», очевидно, больше подходят Стеф и Клэй. Мы видим, как Джейсон Тейтум становится суперзвездой в «Бостоне».

Трудно сравнивать игроков с Тимом Данканом, Ману Джинобили или Каваем Ленардом. Не знаю, подошел бы он нам или нет, но я бы точно выбрал Стефа, – сказал Паркер.

Главные люди в жизни Стефа Карри

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