Тони Паркер: «Хотел бы сыграть со Стефеном Карри в «Сперс»

Четырехкратный чемпион в составе (2003, 2005, 2007, 2014) Тони Паркер ответил на вопрос журналиста о том, какого игрока из нынешнего финала он хотел бы взять в «Сперс».

«Я думаю, что все команды уникальны, у каждой свои особенности. Для , очевидно, больше подходят Стеф и Клэй. Мы видим, как Джейсон Тейтум становится суперзвездой в .

Трудно сравнивать игроков с Тимом Данканом, Ману Джинобили или . Не знаю, подошел бы он нам или нет, но я бы точно выбрал Стефа, – сказал Паркер.

Главные люди в жизни Стефа Карри