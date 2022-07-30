Ману Джинобили – лучший в истории НБА по проценту побед (72,1%)

Легендарный атакующий защитник является рекордсменом НБА.

Аргентинский баскетболист побеждал в 72,1% матчей, в которых принимал участие. Это лучший результат для всех игроков в истории лиги, на счету которых 1000 матчей и более.

Джинобили четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Сперс» и два раза принимал участие в всех звезд.

10 сентября Ману будет введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)